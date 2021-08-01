Теннисист Карен Хачанов завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх — 2020 в Токио
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Российский теннисист Карен Хачанов завоевал серебряную медаль Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония).
В решающем матче Игр Хачанов (12) в двух сетах уступил пятой ракетке мира немцу Александру Звереву (4) со счётом 6:3, 6:1. Встреча продлилась 1 час 21 минуту. Хачанов 3 раза подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 8. На счету Зверева — 6 эйсов, ни одной двойной ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.
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Отметим, что личную бронзовую медаль у теннисистов завоевал испанец Пабло Карреньо-Буста, в матче за третье место он сенсационно обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:7 (6:8), 6:3.
Олимпиада (м). Финал
01 августа 2021, воскресенье. 11:15 МСК
5
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
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Карен Хачанов
К. Хачанов
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