Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Теннисист Карен Хачанов завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх — 2020 в Токио

Теннисист Карен Хачанов завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх — 2020 в Токио
Комментарии

Российский теннисист Карен Хачанов завоевал серебряную медаль Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония).

В решающем матче Игр Хачанов (12) в двух сетах уступил пятой ракетке мира немцу Александру Звереву (4) со счётом 6:3, 6:1. Встреча продлилась 1 час 21 минуту. Хачанов 3 раза подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 8. На счету Зверева — 6 эйсов, ни одной двойной ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.

В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся.

Отметим, что личную бронзовую медаль у теннисистов завоевал испанец Пабло Карреньо-Буста, в матче за третье место он сенсационно обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:7 (6:8), 6:3.

Олимпиада (м). Финал
01 августа 2021, воскресенье. 11:15 МСК
Александр Зверев
5
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		1  
         
Карен Хачанов
25
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Есть первая медаль России в теннисе! Хачанов уступил в финале немцу с русскими корнями Есть первая медаль России в теннисе! Хачанов уступил в финале немцу с русскими корнями
«Папа выбежал на корт, чтобы мне всыпать». Как Карен Хачанов шёл к серебру Олимпиады «Папа выбежал на корт, чтобы мне всыпать». Как Карен Хачанов шёл к серебру Олимпиады
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021