Николай Давыденко отреагировал на проигрыш Карена Хачанова в финале Олимпиады-2020

Бывшая третья ракетка мира, россиянин Николай Давыденко отреагировал на поражение Карена Хачанова в финале Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония) в одиночном разряде. Хачанов в двух сетах уступил немецкому теннисисту Александру Звереву со счётом 6:3, 6:1.

«Хачанову только поздравления, несмотря на проигрыш в финале. Дошёл до него, выиграл серебро — это круто. Больше здесь и нечего добавить. Это классное достижение. Поздравляю его», — сказал Давыденко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Отметим, что личную бронзовую медаль у теннисистов завоевал испанец Пабло Карреньо-Буста, в матче за третье место он сенсационно обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:7 (6:8), 6:3.

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