В ITF заявили, что не могут повлиять на протесты рядом с ареной в Токио

В Международной Федерации тенниса (TTF) прокомментировали протесты, которые развернулись рядом с ареной, на которой проходил финальный теннисный матч мужского одиночного разряда между Кареном Хачановым и Александром Зверевым.
«Международная федерация тенниса не может повлиять на акции протеста. Они проходят за пределами арены. Поэтому скорее тут ответственность оргкомитета Токио-2020», — говорится на официальном сайте ITF.
Ранее сообщалось, что несколько десятков японцев вышли на протест против проведения Олимпиады к теннисному парку, где в эти минуты проходил финальный матч между Хачановым и Зверевым. Крики протестующих слышны в том числе и на центральном корте арены, где проходила встреча.
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