Червиченко — о поражении Хачанова в финале ОИ: невозможно играть, когда против тебя машина

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на поражение Карена Хачанова в финале Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония) в одиночном разряде. Хачанов в двух сетах уступил немецкому теннисисту Александру Звереву со счётом 6:3, 6:1.
«Во втором сете Хачанова покинули силы, но невозможно играть, когда против тебя какая-то машина. Зверев вообще не ошибался, он в полуфинале с Джоковичем выиграл 11 или больше геймов подряд. Было такое ощущение, что его сегодня как из холодной бочки окатили, хотя Хачанов выглядел тоже в форме. Александр не ошибался, всё догонял, доставал и попадал. Единственное, Карену нужно было попробовать сломать игру, замедлить её и перевести в неудобную стадию. В обмене сильными ударами Зверев был гораздо лучше сегодня. Также Хачанов не попадал первой, а Александр попадал. Но всё равно Карен умница, у нас никто не ставил на него. Все думали о Медведеве, но Хачанов прыгнул выше голове. А если бы он и сегодня выиграл, то не просто выше головы, а выше луны», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 1 августа 2021
-
13:23
-
13:21
-
13:02
-
12:59
-
12:37
-
12:01
-
10:36
-
00:35
-
00:19
- 31 июля 2021
-
21:19
-
20:37
-
19:42
-
19:18
-
18:26
-
17:52
-
17:31
-
17:02
-
16:19
-
14:40
-
14:28
-
13:42
-
12:42
-
12:30
-
12:25
-
12:19
-
11:57
-
11:24
-
01:35
-
00:53
-
00:18
- 30 июля 2021
-
22:09
-
21:28
-
20:45
-
19:50
-
19:39