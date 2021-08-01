Червиченко — о поражении Хачанова в финале ОИ: невозможно играть, когда против тебя машина

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на поражение Карена Хачанова в финале Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония) в одиночном разряде. Хачанов в двух сетах уступил немецкому теннисисту Александру Звереву со счётом 6:3, 6:1.

«Во втором сете Хачанова покинули силы, но невозможно играть, когда против тебя какая-то машина. Зверев вообще не ошибался, он в полуфинале с Джоковичем выиграл 11 или больше геймов подряд. Было такое ощущение, что его сегодня как из холодной бочки окатили, хотя Хачанов выглядел тоже в форме. Александр не ошибался, всё догонял, доставал и попадал. Единственное, Карену нужно было попробовать сломать игру, замедлить её и перевести в неудобную стадию. В обмене сильными ударами Зверев был гораздо лучше сегодня. Также Хачанов не попадал первой, а Александр попадал. Но всё равно Карен умница, у нас никто не ставил на него. Все думали о Медведеве, но Хачанов прыгнул выше голове. А если бы он и сегодня выиграл, то не просто выше головы, а выше луны», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.