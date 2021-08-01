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Чесноков: Зверев не дал шансов Хачанову. Саша играл потрясающе — лучший его матч

Чесноков: Зверев не дал шансов Хачанову. Саша играл потрясающе — лучший его матч
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Заслуженный мастер спорта России Андрей Чесноков отреагировал на поражение Карена Хачанова в финале Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония) в одиночном разряде. Хачанов в двух сетах уступил немецкому теннисисту Александру Звереву со счётом 6:3, 6:1.

«Хачанову нет смысла расстраиваться. Зверев играл потрясающе. Это его лучший матч в году. Однозначно. Плотность удара, передвижение по корту. Удержать Сашу было невозможно, он был просто лучше. Первая подача мощная, вторая острая. Двойных ошибок, которые ему свойственны, не было совсем. Хачанову было очень сложно. Никаких шансов Саша ему не дал. Так что чего тут расстраиваться, когда соперник так играет. Зверев заслужил это золото, Джоковича обыграл с камбеком. Всё по делу», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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