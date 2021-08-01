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Олимпийский чемпион Кафельников подвёл итоги выступления российских теннисистов на ОИ-2021

Олимпийский чемпион Кафельников подвёл итоги выступления российских теннисистов на ОИ-2020
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Олимпийский чемпион Евгений Кафельников оценил выступление российских теннисистов на летних Олимпийских играх в Токио (Япония). Карен Хачанов завоевал серебро в одиночном разряде. В финале соревнований в миксте Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв победили Елену Веснину и Аслана Карацева.

«Принципиально не смотрел российский финал в миксте — не могу болеть за отдельно взятых ребят из своей страны в очном противостоянии. Знаю результат, что Андрей и Настя взяли золото — поздравляю!

Если подводить итоги, то теннисная команда принесла сборной России золото и два серебра. Это большое и феноменальное достижение. Очень рад за всех членов команды, которые сражались на Олимпиаде!» — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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