Олимпийский чемпион Кафельников подвёл итоги выступления российских теннисистов на ОИ-2020

Олимпийский чемпион Евгений Кафельников оценил выступление российских теннисистов на летних Олимпийских играх в Токио (Япония). Карен Хачанов завоевал серебро в одиночном разряде. В финале соревнований в миксте Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв победили Елену Веснину и Аслана Карацева.
«Принципиально не смотрел российский финал в миксте — не могу болеть за отдельно взятых ребят из своей страны в очном противостоянии. Знаю результат, что Андрей и Настя взяли золото — поздравляю!
Если подводить итоги, то теннисная команда принесла сборной России золото и два серебра. Это большое и феноменальное достижение. Очень рад за всех членов команды, которые сражались на Олимпиаде!» — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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