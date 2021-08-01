Кафельников рассказал о причинах поражения Хачанова в финальном матче Олимпиады

Олимпийский чемпион по теннису, российский спортсмен Евгений Кафельников рассказал о причинах поражения россиянина Карена Хачанова в финальном матче Олимпиады-2021 с немцем Александром Зверевым.
«Только дилетанты могли называть Хачанова скрытым фаворитом финального поединка. Конечно, шансы были, но не такие, чтобы на 100% можно было ожидать золотую медаль. Результат матча сложно объяснить, но, как мне видится, есть две причины поражения: во-первых, сказался вес финального поединка на Олимпиаде — наверняка не справился психологически. Вторая и самая весомая причина — соперник. Зверев провёл безукоризненный матч. В этой ситуации не Карен проиграл, а Саша выиграл.
Отчаиваться можно и нужно, но не до такой степени, чтобы себя укорять, будто проиграл выигранный матч — так к ситуации подходить не нужно. Серебро Олимпиады — блестящее достижение. Конечно, хотелось золото, но спорт таков, что не могут быть все победителями» — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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