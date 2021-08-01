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Рублёв — о тренере Карацева: я выслушивал и терпел весь мат

Рублёв — о тренере Карацева: я выслушивал и терпел весь мат
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Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал о поведении тренера Аслана Карацева в финальном матче в рамках Олимпиады в Токио, в котором пара Рублёва и Анастасии Павлюченковой одержала победу над Карацевым и Еленой Весниной.

«У меня хорошие отношения с Асланом и его тренером. Я просто подумал, что во время матча было не слишком правильно вести себя подобным образом. Когда мы с Настей были на стороне корта, где сидел тренер Аслана, он кричал на другую сторону, где были Аслан и Елена. Нет проблем, если он поддерживает свою пару, когда они находятся рядом с ним. Я выслушивал и терпел весь мат. Но на супер-тай-брейке решил высказать… Что сказал? Сказал, что не надо так себя вести», — передаёт слова Рублёва корреспондент «Чемпионата».

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