Рублёв — о тренере Карацева: я выслушивал и терпел весь мат
Поделиться
Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал о поведении тренера Аслана Карацева в финальном матче в рамках Олимпиады в Токио, в котором пара Рублёва и Анастасии Павлюченковой одержала победу над Карацевым и Еленой Весниной.
«У меня хорошие отношения с Асланом и его тренером. Я просто подумал, что во время матча было не слишком правильно вести себя подобным образом. Когда мы с Настей были на стороне корта, где сидел тренер Аслана, он кричал на другую сторону, где были Аслан и Елена. Нет проблем, если он поддерживает свою пару, когда они находятся рядом с ним. Я выслушивал и терпел весь мат. Но на супер-тай-брейке решил высказать… Что сказал? Сказал, что не надо так себя вести», — передаёт слова Рублёва корреспондент «Чемпионата».
Комментарии
- 1 августа 2021
-
17:35
-
17:20
-
17:09
-
16:57
-
16:32
-
16:08
-
15:15
-
14:32
-
14:05
-
13:58
-
13:23
-
13:21
-
13:02
-
12:59
-
12:37
-
12:01
-
10:36
-
00:35
-
00:19
- 31 июля 2021
-
21:19
-
20:37
-
19:42
-
19:18
-
18:26
-
17:52
-
17:31
-
17:02
-
16:19
-
14:40
-
14:28
-
13:42
-
12:42
-
12:30
-
12:25
-
12:19
Партнерский контент