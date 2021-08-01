Андрей Рублёв ответил на вопрос, будет ли он продолжать выступать в миксте

Российский теннисист Андрей Рублёв, ставший в Токио олимпийским чемпионом в смешанном разряде вместе с Анастасией Павлюченковой, ответил на вопрос, продолжит ли он выступать в этой дисциплине.

«На самом деле, что Настя, что я больше хотим играть одиночку. Ради этого мы начали играть в теннис — тренируемся и работаем. До следующей Олимпиады наши микстовые карьеры закончены. Когда будет очередная Олимпиада, думаю, что и Настя, и я будем хотеть играть во всех разрядах. Но сейчас мы уже сфокусируемся только на одиночке, чтобы показывать личные результаты», — передаёт слова Рублёва корреспондент «Чемпионата».

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.

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