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Мама Весниной: я чувствую горечь Лены, в день рождения всегда сложно играть

Мама Весниной: я чувствую горечь Лены, в день рождения всегда сложно играть
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Ирина Веснина, мама российской теннисистки Елены Весниной, прокомментировала поражение дочери в финальном матче олимпийского турнира в Токио в смешанном разряде.

«Я чувствую горечь Лены, она хотела золото, но это серебро с отливом золота. Всё равно радостно, что она для своей страны принесла серебряную медаль в такой трудной борьбе, в таких трудных психологических и физических условиях. И возраст, сегодня ей исполнилось 35 лет, в день рождения всегда сложно играть», — приводит слова Ирины ТАСС.

Напомним, в финале Елена Веснина и Аслан Карацев уступили другим российским теннисистам — Андрею Рублёву и Анастасии Павлюченковой.

Также сегодня серебряную медаль в одиночном разряде завоевал россиянин Карен Хачанов.

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