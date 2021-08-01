Веснина: хочу отдохнуть после Олимпиады и ещё долго не видеть теннисный мяч и ракетку

Российская теннисистка Елена Веснина дала интервью после финала олимпийского турнира в Токио в смешанном разряде.
«Самый эмоциональный день рождения в жизни? Да. У меня и прошлый день рождения олимпийский был немножко эмоциональный. Тогда мы Рио два дня летели, не могли долететь. Но это огромное достижение. Я счастлива, что в свой день рождения нахожусь здесь сейчас и у нас на шеях весят эти медали для нашей страны. Горжусь этим достижением, горжусь Асланом, как мы проходили этот тяжелый путь. Условия были нечеловеческие, я никогда так не уставала.
Стоит идти на Игры через 3 года? Я что, вечная что ли? После этой Олимпиады я хочу отдохнуть и не видеть теннисные мячик и ракетку очень долго. Я, честно, не думаю об Олимпиаде в Париже, это очень далеко. Рада, что у меня есть золотая и серебряная медали. Я вернулась в спорт только ради Олимпиады. Ни ради «Большого шлема», ни одиночных турниров. Настраивалась я только на Игры. Когда у меня появились такие напарники, как Аслан, Вероника Кудерметова, я понимала, что вот он, шанс. Хотела помочь им выиграть медаль, но это спорт, поэтому я рада тому, как сложилось», — цитирует Веснину «Матч ТВ».
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