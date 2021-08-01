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Андрей Рублёв: я бы выбрал победу в миксте, нежели дойти до полуфинала одиночки на ОИ

Андрей Рублёв: я бы выбрал победу в миксте, нежели дойти до полуфинала одиночки на ОИ
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Российский теннисист Андрей Рублёв признался, что считает победу в миксте на Олимпийских играх более значимым достижением, нежели выход в полуфинал одиночного разряда.

«Если говорить серьёзно, я нереально благодарен за то, что всё так случилось. Благодарен Насте, и что так повезло и мы завоевали золотую медаль. Я бы выбрал победу в миксте, нежели дойти до полуфинала одиночки и остаться без медали там.

Променял бы свою золотую медаль в миксте на серебро Карена Хачанова в одиночке? Я бы оставил золотую медаль себе! Кто вспомнит, в одиночке она или в паре? Она же ничем не отличается!», — приводит слова Рублёва «Матч ТВ».

Напомним, в финальном матче Андрей Рублёв и Анастасия Павлюченкова обыграли своих соотечественников, Аслана Карацева и Елену Веснину.

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