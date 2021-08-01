Рафаэль Надаль: пропустить Уимблдон было правильным решением

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от предстоящего турнира в Вашингтоне.
«Турнир в Вашингтоне позволяет мне быть в туре на неделю раньше, чем обычно в этой части сезона. Но пропустить Уимблдон, я думаю, было правильным решением. Очень рад быть здесь. Организация турнира просто замечательная.
Я не знаю, сколько времени потребуется, чтобы всё восстановить, но единственное, что я могу сказать — я здесь только для того, чтобы стараться изо всех сил в каждый момент. Надеюсь, что последние несколько тренировок помогут мне быть достаточно конкурентоспособным для первого круга.
Я очень рад вернуться в Америку после того, как не играл здесь больше года, особенно я рад играть при полном стадионе", — приводит слова Надаля официальный сайт ATP.
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