Людмила Самсонова поднялась на одну строчку в рейтинге WTA

В обновлённом рейтинге WTA от 2 августа российская теннисистка Людмила Самсонова поднялась на 54-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло.
Рейтинг WTA. 2 августа
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 9635.
2 (2). Наоми Осака (Япония) — 7336.
3 (3). Арина Соболенко (Беларусь) — 6845.
4 (4). Софья Кенин (США) — 5640.
5 (5). Бьянка Андрееску (Канада) — 5331.
6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 5125.
7 (7). Каролина Плишкова (Чехия) — 4975.
8 (8). Ига Свёнтек (Польша) — 4685.
9 (9). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4165.
10 (10). Симона Халеп (Румыния) — 4115.
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18 (18). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 3420...
31 (31). Дарья Касаткина (Россия) — 2090.
32 (32). Вероника Кудерметова (Россия) — 2040...
34 (34). Екатерина Александрова (Россия) — 2000...
44 (44). Светлана Кузнецова (Россия) — 1693...
54 (55). Людмила Самсонова (Россия) — 1341...
81 (81). Анна Блинкова (Россия) — 985...
86 (88). Вера Звонарёва (Россия) — 922.
87 (87). Варвара Грачёва (Россия) — 896.
95 (95). Анастасия Потапова (Россия) — 863.
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