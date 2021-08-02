Аслан Карацев установил личный рекорд в рейтинге ATP

В обновлённом рейтинге ATP от 2 августа российский теннисист Аслан Карацев установил личный рекорд, впервые заняв 23-ю строчку. Ранее он не поднимался выше 24-й позиции. Лидерство сохранил серб Новак Джокович. Лучший из россиян, Даниил Медведев, является второй ракеткой мира.
Рейтинг АТР. 2 августа
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 113.
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 10 220.
3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 8270.
4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 8000.
5 (5). Александр Зверев (Германия) — 7340.
6 (6). Доминик Тим (Австрия) — 7095.
7 (7). Андрей Рублёв (Россия) — 6005.
8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 5488.
9 (9). Роджер Федерер (Швейцария) — 4215.
10 (10). Денис Шаповалов (Канада) — 3625.
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23 (24). Аслан Карацев (Россия) — 2287...
25 (25). Карен Хачанов (Россия) — 2235.
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