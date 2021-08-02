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Каспер Рууд поднялся на восьмую строчку в Чемпионской гонке ATP. В топ-10 — трое россиян

В обновлённой версии Чемпионской гонки ATP от 2 августа норвежский теннисист Каспер Рууд, ставший победителем турнира в Кицбюэле, поднялся на восьмую строчку. Лидерство сохранил серб Новак Джокович. В топ-10 входят россияне Андрей Рублёв, Даниил Медведев и Аслан Карацев.



Чемпионская гонка ATP. 2 августа

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 7170.

2 (2). Стефанос Циципас (Греция) — 4660.

3 (3). Маттео Берреттини (Италия) — 3505.

4 (4). Андрей Рублёв (Россия) — 3250.

5 (5). Александр Зверев (Германия) — 3195.

6 (6). Даниил Медведев (Россия) — 3020.

7 (7). Рафаэль Надаль (Испания) — 2940.

8 (9). Каспер Рууд (Норвегия) — 2270.

9 (8). Хуберт Хуркач (Польша) — 2190.

10 (10). Аслан Карацев (Россия) — 1785.

...

26 (26). Карен Хачанов (Россия) — 985.