Анастасия Павлюченкова опубликовала пост после завоевания золота Олимпиады в Токио

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова опубликовала пост в своём «инстаграме» после завоевания олимпийского золота Игр в Токио в миксте. В финале она в дуэте с Андреем Рублёвым победила соотечественников Елену Веснину и Аслана Карацева со счётом 6:3, 6:7 (5:7), [13:11].

«Olympic Champions аааа!!! Не верится, но мы сделали это! Спасибо всем за поздравления и поддержку! Ребята, вы лучшие, обожаю (ну вы и так знаете)! Мечты сбываются», — написала Павлюченкова.

Пост доступен в «инстаграме» Анастасии Павлюченковой.

На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых наград.

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