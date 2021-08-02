Павлюченкова: после финала боялась лишний раз подойти к Весниной и Карацеву

Олимпийская чемпионка Токио в теннисном миксте Анастасия Павлюченкова прокомментировала своё выступление на Олимпиаде-2020.
«Нас забрали на допинг до утра: в деревню вернулись только в два часа ночи, а уже в три был выезд в аэропорт. В Токио всё было хорошо, всем довольна. Конечно, хотелось бы чуть лучше условия, но и так нормально. Всегда лучше играть при зрителях, но к коронавирусным условиям привыкли. Очень странная Олимпиада без зрителей.
Что тяжелее, играть против своих в финале или без зрителей? Всё вместе. Поймите, русский финал… Наша команда. которая нас всегда поддерживала, не могли полноценно ни за кого болеть — скромно сидели в сторонке. Это тяжело. Учитывая то, что это финал Олимпиады и ты играешь за золотую медаль… Как таковых эмоций и энергии, к сожалению, с трибуны не было.
После финала боялась лишний раз подойти к Лене и Аслану. Знаю, каково это проигрывать в финале…. Они вели весь матч: были огромные шансы. Я взяла небольшую паузу. Но потом было всё нормально — мы же всё-таки дружим.
Играть со своими в финале Олимпиады — это гордость. Меня вообще берёт гордость, что российский теннис до сих пор на вершине. Мы показываем хороший уровень», — передаёт слова Павлюченковой корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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