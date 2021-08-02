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Элина Свитолина: была ли это моя последняя Олимпиада? Так далеко я не заглядываю

Элина Свитолина: была ли это моя последняя Олимпиада? Так далеко я не заглядываю
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Украинская теннисистка Элина Свитолина, завоевавшая бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио, поделилась планами на будущее.

«Я всегда говорила, что Олимпиада для меня важна, что выступления за сборную для меня в приоритете. Я всегда стараюсь подготовиться и отдаться на все 100%. Думаю, что мне это удалось. К сожалению, это не золото, но я буду стремиться к большему. Когда выступаешь за сборную на Олимпиаде, то вся страна смотрит, все болеют. В Олимпийской деревне ты видишь всю команду, ты чувствуешь и поддержку, и давление. Из-за этого вся эта атмосфера — она невероятная. И когда приносишь медаль для страны, то это неповторимые ощущения, сложно их передать словами. Мне бы хотелось выступить лучше, но я рада, что в последнем матче смогла вырвать победу. Если честно, то я уже не думала, что смогу выиграть этот матч. Эмоции меня переполняли, и я до сих пор горжусь тем, как отыграла в Токио. В конце были слёзы от усталости, потому что я очень устала психологически, было очень сложно всю неделю играть в жару и было сложно восстанавливаться. Команда мне очень помогла, весь медицинский персонал пытался мне помочь. Конечно, это были слёзы, что уже всё закончилось и я смогла вырвать победу в конце.

Какие мои дальнейшие планы? Сейчас будет много интервью, мероприятий. Дальше уезжаю готовиться и играть американскую серию. Была ли это моя последняя Олимпиада? Мне нужно доиграть этот год, посмотрим, каким будет следующий сезон. Так далеко я не заглядываю. Конечно, хочу играть следующую Олимпиаду в Париже в 2024 году. Отыграю этот год — и дальше будем с командой обсуждать планы и задачи на следующий сезон. Для теннисиста при планировании Олимпиада стоит немного в стороне, потому что есть другие большие турниры», — приводит слова Свитолиной «Большой теннис Украины».

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