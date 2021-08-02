Надаль критически высказался о поведении Джоковича в матче за бронзу на Олимпиаде-2020

20-кратный победитель турниров «Большого шлема», испанец Рафаэль Надаль критически высказался о поведении первой ракетки мира, серба Новака Джоковича в матче за бронзу на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония). На эмоциях Джокович выкинул ракетку на трибуны, а другую разбил о сетку. В итоге он проиграл испанцу Пабло Карреньо-Бусте со счётом 4:6, 7:6 (8:6), 3:6.

«К счастью, на трибунах не было людей и ничего не случилось. Да, такие вещи иногда происходят. Конечно, вы должны стараться их избегать. Это не очень хорошая история для имиджа, и лучше избегать подобных ситуаций – особенно когда ты пример для многих детей. В конце концов, он №1 в мире и один из лучших теннисистов в истории. На самом деле немного странно, что кто-то, будучи столь успешным, время от времени позволяет себе такие поступки. Но это от того, что он очень хочет побеждать», — приводит слова Надаля El Espanol.