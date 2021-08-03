Фрэнсис Тиафо — о турнире в Вашингтоне: невероятно, что Надаль приехал сюда

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо поделился мнением о том, что испанец Рафаэль Надаль будет выступать на турнире категории ATP-500 Citi Open в Вашингтоне (США).

«Просто невероятно, что Надаль приехал сюда, в округ Колумбия. Наличие здесь игрока его калибра — это довольно легендарно. Это большой турнир. Для парней в округе это отличная возможность увидеть профессиональных игроков. Приезжаю сюда и вижу, как Дель Потро выигрывает здесь, вижу Джеймса Блейка, Ллейтона Хьюита, всех этих парней, которые приезжают и выступают тут. Ты такой: ”Вау, я, возможно, когда-нибудь смогу поиграть с этими парнями, даже быть в одной раздевалке с ними». Я думаю, что этот опыт определённо помог мне стать тем человеком, которым я являюсь сегодня. Мне нравится, что этот турнир проходит здесь, и я надеюсь, что он будет проходить ещё долгие годы", — приводит слова Тиафо ATP Tour.