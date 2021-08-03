Трэйси Остин — о Джоковиче: если бы он играл в эпоху Макинроя, то был бы только четвёртым

Известная в прошлом американская теннисистка Трэйси Остин, победившая на US Open в одиночном разряде в 1979 и 1981 годах, а также на Уимблдоне в смешанном разряде в 1980-м, поделилась мнением по поводу первой ракетки мира — серба Новака Джоковича.

«Новак просто взорвался во время матча за третье место на Олимпийских играх. Я никогда не видела игрока, который отбил бы мяч в сетку, взял ракетку и бросил её на 15-й ряд.

Он перфекционист, у него бывают вспышки, и ему это тоже не нравится. Он не идеален, не великолепен, но никогда не бывает легко, когда ты всё время под прицелом общественности. Сейчас он номер 1 в мире, и я не хочу его оправдывать, но на него оказывается слишком много давления, к тому же он стремился к «Золотому шлему».

Не хочу говорить ничего плохого, но если бы он играл в эпоху Джона Макинроя, Илие Настасе и Джимми Коннорса, он был бы номером четыре», — приводит слова Остин Tennis Head.