Осака, Свёнтек и Кенин снялись с турнира в Монреале, Самсонова попала в основную сетку

Несколько топовых теннисисток снялись с турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада), который пройдёт с 9 по 15 августа.

В их числе вторая ракетка мира японка Наоми Осака, восьмой номер рейтинга полячка Ига Свёнтек и американка Софья Кенин (4). Вместо данных теннисисток в основную сетку Монреаля попали – Чжан Шуай (Китай), Мари Боузкова (Чехия) и Людмила Самсонова (Россия).

Также из-за снятия Осаки первой сеяной турнира стала представительница Беларуси Арина Соболенко. Жеребьёвка соревнований состоится позднее.

Отметим, что действующей чемпионкой Монреаля является румынка Симона Халеп. В финале 2018 года она в трёх сетах обыграла представительницу США Слоан Стивенс со счётом 7:6 (8:6), 3:6, 6:4.