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Джокович: с нетерпением жду возможности сыграть на Олимпиаде в Париже, там я буду сильнее

Джокович: с нетерпением жду возможности сыграть на Олимпиаде в Париже, там я буду сильнее
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Первая ракетка мира серб Новак Джокович подвёл итоги своего выступления на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония). Титулованный серб проиграл испанцу Пабло Карреньо-Бусте в борьбе за личную бронзу со счётом 4:6, 7:6 (8:6), 3:6. После этого он снялся с матча в миксте за третье место, где выступал с Ниной Стоянович.

Публикация доступна в «инстаграме» Новака Джоковича.

«Для меня было истинной честью представлять Сербию на Олимпиаде. Спасибо Токио и всем, кто помог нам собраться вместе ради волшебства спорта. В глубине души я знаю, что оставил все силы в борьбе за медаль. С нетерпением жду возможности сыграть в Париже-2024, там я буду сильнее. Это был невероятный опыт, который я никогда не забуду. Удачи всем сербским спортсменам, которые еще борются за медали», — написал Джокович в своём «инстаграме».

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