Джокович: с нетерпением жду возможности сыграть на Олимпиаде в Париже, там я буду сильнее

Первая ракетка мира серб Новак Джокович подвёл итоги своего выступления на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония). Титулованный серб проиграл испанцу Пабло Карреньо-Бусте в борьбе за личную бронзу со счётом 4:6, 7:6 (8:6), 3:6. После этого он снялся с матча в миксте за третье место, где выступал с Ниной Стоянович.
Публикация доступна в «инстаграме» Новака Джоковича.
«Для меня было истинной честью представлять Сербию на Олимпиаде. Спасибо Токио и всем, кто помог нам собраться вместе ради волшебства спорта. В глубине души я знаю, что оставил все силы в борьбе за медаль. С нетерпением жду возможности сыграть в Париже-2024, там я буду сильнее. Это был невероятный опыт, который я никогда не забуду. Удачи всем сербским спортсменам, которые еще борются за медали», — написал Джокович в своём «инстаграме».
- 4 августа 2021
-
20:49
-
19:26
-
12:57
-
10:45
-
09:36
-
08:23
-
01:07
- 3 августа 2021
-
23:59
-
16:06
-
13:32
-
10:52
-
01:00
-
00:33
- 2 августа 2021
-
21:59
-
19:30
-
18:54
-
18:45
-
17:00
-
13:26
-
13:00
-
12:52
-
07:54
-
06:45
-
06:40
-
06:09
-
06:05
-
05:03
-
00:49
-
00:38
-
00:03
- 1 августа 2021
-
23:40
-
20:33
-
19:18
-
19:10
-
19:01