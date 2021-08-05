Касаткина прошла в 1/4 финала турнира в Сан-Хосе, обыграв Гарсию из Франции

В Сан-Хосе (США) на арене «Сан-Хосе Стейт Юниверсити Теннис Центр» состоялся матч второго круга турнира WTA между 24-летней представительницей России Дарьей Касаткиной (31-е место рейтинга) и 27-летней француженкой Каролин Гарсией (68-е место рейтинга). Встреча завершилась победой Касаткиной – 2:1 (3:6, 7:5, 6:3). Продолжительность игры составила 2 часа 30 минут.

Гарсия совершила четыре подачи навылет, в то время как у Касаткиной их две. По количеству двойных ошибок впереди представительница Франции – 8:3, по реализованным брейк-пойнтам Касаткина также уступила – 41% (7 из 17) против 67% (6 из 9).

В 1/4 финала турнира Дарья Касаткина встретится с польской теннисисткой Магдой Линетт (45-е место в рейтинге).