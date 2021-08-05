Бублик уступил японцу Нисикори во втором круге турнира ATP 500 в Вашингтоне

В Вашингтоне (США) на арене «Теннисный центр им. Уильяма Фитцджеральда. Грандстэнд» состоялся матч второго круга теннисного турнира категории ATP 500 между 24-летним представителем Казахстана Александром Бубликом (39-е место рейтинга) и 31-летним японцем Кеем Нисикори. Встреча завершилась победой представителя Японии – 2:0 (6:2, 7:5). Продолжительность игры составила 1 час 35 минут.

Бублику удалось 14 раз подать навылет, в то время как его оппоненту – лишь трижды. Значительно превзошел своего оппонента Бублик по количеству двойных ошибок – 13 против 3. По реализованным брейк-пойнтам примерное равенство – 25% (2 из 8) у Александра и 26% (5 из 19) у Нисикори.

В 1/4 финала турнира в Вашингтоне Нисикори встретится с британцем Кэмерон Норри (29-е место в рейтинге).