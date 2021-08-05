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Бублик уступил японцу Нисикори во втором круге турнира ATP 500 в Вашингтоне

Бублик уступил японцу Нисикори во втором круге турнира ATP 500 в Вашингтоне
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В Вашингтоне (США) на арене «Теннисный центр им. Уильяма Фитцджеральда. Грандстэнд» состоялся матч второго круга теннисного турнира категории ATP 500 между 24-летним представителем Казахстана Александром Бубликом (39-е место рейтинга) и 31-летним японцем Кеем Нисикори. Встреча завершилась победой представителя Японии – 2:0 (6:2, 7:5). Продолжительность игры составила 1 час 35 минут.

Бублику удалось 14 раз подать навылет, в то время как его оппоненту – лишь трижды. Значительно превзошел своего оппонента Бублик по количеству двойных ошибок – 13 против 3. По реализованным брейк-пойнтам примерное равенство – 25% (2 из 8) у Александра и 26% (5 из 19) у Нисикори.

В 1/4 финала турнира в Вашингтоне Нисикори встретится с британцем Кэмерон Норри (29-е место в рейтинге).

Вашингтон (м). 2-й круг
05 августа 2021, четверг. 00:50 МСК
Александр Бублик
39
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		5  
6 		7  
         
Кей Нисикори
67
Япония
Кей Нисикори
К. Нисикори
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