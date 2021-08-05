Роджер Федерер снялся с турниров серии «Мастерс» в Торонто и Цинциннати

Бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде Роджер Федерер не примет участие на турнирах в Цинциннати и Торонто из-за травмы колена. Об этом сообщил официальный «твиттер» соревнований.
Напомним, что швейцарский теннисист из-за усугубившейся травмы ноги пропустил Олимпийские игры в Токио (Япония).
В своих соцсетях Федерер сделал официальное заявление по поводу своего отказа от участия в Олимпиаде-2020.
«По ходу травяного сезона, к сожалению, я испытывал проблемы с коленом и смирился с тем, что должен отказаться от участия в Олимпийских играх в Токио. Я невероятно разочарован, представление Швейцарии на играх всегда было для меня честью и важной частью карьеры. Я уже начал реабилитацию и надеюсь вернуться в тур уже этим летом, просто чуть позже», — написал спортсмен.
Сроки полного восстановления Федерера пока неизвестны.
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