Касаткина отреагировала на уход Месси из «Барселоны»

Российская теннисистка Дарья Касаткина в своём «инстаграме» отреагировала на уход аргентинского нападающего Лионеля Месси из испанской «Барселоны».
«Моё сердце разбито», — написала спортсменка, репостнув публикацию об уходе футболиста с официальной страницы клуба к себе в «сториз».
Напомним, сегодня, 5 августа, «Барселона» объявила об уходе Месси. Как сообщает сайт каталонцев, 34-летний аргентинец не останется в команде, несмотря на договорённость о продлении контракта. Подписать новое соглашение стороны не смогут из-за экономических правил и ограничений Примеры.
Прошлый контракт Месси с «Барселоной» истёк в конце июня. Аргентинец защищает цвета каталонцев на протяжении всей карьеры. В минувшем сезоне нападающий провёл 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.
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