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Надаль сенсационно проиграл 50-й ракетке мира и вылетел с турнира в Вашингтоне

Надаль сенсационно проиграл 50-й ракетке мира и вылетел с турнира в Вашингтоне
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Испанский теннисист, третья ракетка мира, Рафаэль Надаль вылетел с турнира в Вашингтоне. В третьем круге он сенсационно проиграл представителю ЮАР, 50-й ракетке мира Ллойду Джорджу Харрису со счётом 4:6, 6:1, 4:6.

Продолжительность встречи составила 2 часа 11 минут.

В следующем круге Харрис встретится с представителем Японии Кеи Нисикори, который в своём матче второго круга одолел представителя Казахстана Александра Бублика.

Напомним, во втором круге Надаль одолел американца Джека Сока, получившего уайлд-кард от организаторов, со счётом 6:2, 4:6, 7:6 (7:1). Продолжительность противостояния составила 3 часа 4 минуты.

Общий призовой фонд турнира, который проходит со 2 по 8 августа составляет $ 2 046 340.

Вашингтон (м). 3-й круг
06 августа 2021, пятница. 02:10 МСК
Рафаэль Надаль
3
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		1 6
         
Ллойд Джордж Харрис
50
ЮАР
Ллойд Джордж Харрис
Л. Харрис
Комментарии
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