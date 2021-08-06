Надаль сенсационно проиграл 50-й ракетке мира и вылетел с турнира в Вашингтоне
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Испанский теннисист, третья ракетка мира, Рафаэль Надаль вылетел с турнира в Вашингтоне. В третьем круге он сенсационно проиграл представителю ЮАР, 50-й ракетке мира Ллойду Джорджу Харрису со счётом 4:6, 6:1, 4:6.
Продолжительность встречи составила 2 часа 11 минут.
В следующем круге Харрис встретится с представителем Японии Кеи Нисикори, который в своём матче второго круга одолел представителя Казахстана Александра Бублика.
Напомним, во втором круге Надаль одолел американца Джека Сока, получившего уайлд-кард от организаторов, со счётом 6:2, 4:6, 7:6 (7:1). Продолжительность противостояния составила 3 часа 4 минуты.
Общий призовой фонд турнира, который проходит со 2 по 8 августа составляет $ 2 046 340.
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