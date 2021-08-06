Поражение Надаля в Вашингтоне не от игрока из топ-20 стало первым за три года

Испанский теннисист, третья ракетка мира Рафаэль Надаль закончил выступление на турнире в Вашингтоне. В третьем круге он сенсационно проиграл представителю ЮАР, 50-й ракетке мира Ллойду Джорджу Харрису со счётом 4:6, 6:1, 4:6.
Это поражение стало первым для Надаля с 2019 года, когда он проиграл сопернику не из топ-20. В конце февраля на турнире в Акапулько он оказался слабее 72-й ракетки мира австралийца Ника Кирьоса. Ллойд Джордж Харрис стал самым низкорейтинговым игроком, который обыгрывал Рафаэля. В промежутке между матчами с Кирьосом и Харрисом испанец проиграл 16 матчей — все игрокам топ-20, 13 из которых находились в топ-10.
Для Харриса это был седьмой матч в карьере против игрока из топ-10, и второй раз он победил. Обе встречи он выиграл в текущем сезоне. В следующем круге Харрис встретится с представителем Японии Кеем Нисикори, который в своём матче второго круга одолел представителя Казахстана Александра Бублика.
Общий призовой фонд турнира, который проходит со 2 по 8 августа, составляет $ 2 046 340.
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