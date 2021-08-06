Елена Веснина: Олимпиады в Рио-де-Жанейро и Токио немного схожи в плане нервозности

Серебряный призёр Олимпиады в Токио в миксте Елена Веснина сравнила Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро в 2016 году и в Токио в 2021-м.

«Олимпиады в Рио и Токио немного схожи в плане нервозности. До последнего говорили, что нас не допустят в Рио. Было страшно. Когда наконец сказали, что мы участвуем, мы уже ничего не видели и не ощущали. По бытовым моментам в Токио было комфортнее, несмотря на картонные кровати. На которых, кстати, было удобно спать. В плане комфорта — у нас был кондиционер, что меня порадовало больше всего. В плане еды — в Рио кормили похуже. Если бы в Рио с Макаровой увидели пиццу, то упали бы в голодный обморок. Конечно, в Рио были болельщики, волонтёры, было приятно. Тебя зрители могут вытащить с самого сложного матча. В Токио не хватало этих эмоций. Обе Олимпиады были прекрасными, оставили след в моей душе и сердце», — передаёт слова Весниной корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.