Елена Веснина: политические войны бьют больше по тем, кто этого не заслуживает

Серебряный призёр Олимпиады в Токио в миксте Елена Веснина поделилась мнением о запрете российского гимна и флага на Играх.

«Без болельщиков было непросто и непривычно. Но с нашей формой казалось, что флаг на спине у меня есть. Гимна не было, послушали замечательно музыку Чайковского. Никто из спортсменов никогда не забудет, за кого он выступает. Политические войны бьют больше по тем, кто этого не заслуживает. Каждый, кто выступает на ОИ, выступает за всю страну. А весь антураж прозвучит у нас в стране: включим гимн на всю катушку, обмотаемся флагами. И никто нам ничего не скажет», — передаёт слова Весниной корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

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