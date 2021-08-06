Елена Веснина: ждём встречи с Владимиром Путиным в Кремле

Серебряный призёр Олимпиады в Токио в миксте Елена Веснина поделилась впечатлениями от Олимпиады в Токио.

«Я играла на четырёх Олимпиадах. Такую жару и влажность видела в Тайланде, но в Токио мы играли в самое пекло. Температура была под 40 градусов. Сбор в Южно-Сахалинске нам помог. Когда мы летели туда, удивлялись, какая огромная у нас страна.



Выделила бы серебро Хачанова. У нас давно никто не доходил в финальную талию ОИ со времён Евгения Кафельникова. Мы все безумно им гордимся. Наш российский финал в миксте — тоже достижение. Это невероятный праздник тенниса. Все маленькие дети ещё больше зажгутся, чтобы тренироваться.



У меня нет планов по поводу выступления на Олимпиаде в Париже, дайте отойти, я ещё не понимаю, где нахожусь: в Токио или Москве. Честно, ещё не думала об Олимпиаде в Париже, вряд ли я там выступлю. Всё-таки до этого ещё три года. Я на ОИ в Токио играла с травмами, на болеутоляющих таблетках, было очень сложно. Но понимала, что вернулась ради этой цели. У меня пока нет энергии, чтобы готовиться к новой Олимпиаде.



Теннис — любовь всей моей жизни. Счастлива, что родители много лет назад выбрали теннис. Хочу отдать всю свою энергию семье, дочери. Самое главное в жизни — семья и дети. Хотела бы, чтобы семья росла. Если будет предложение от нашей федерации тенниса в плане тренерства, всегда рассмотрю. У меня есть опыт и знания, которыми я могла бы поделиться.

Пока планирую побыть несколько дней в Москве, ждём встречи с Владимиром Путиным в Кремле. А потом полететь в Сочи, хочу поскорее оказаться в любимом городе, восстановиться, набраться сил», — передаёт слова Весниной корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.