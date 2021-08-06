Дженсон Бруксби впервые в карьере обыграл теннисиста из топ-20

Американский теннисист, 130-я ракетка мира Дженсон Бруксби прокомментировал выход в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Вашингтоне (США). В третьем круге он обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима, который является №15, со счётом 6:3, 6:4.



«В этом году я определённо стал психологически более крепким и только улучшаю это качество. Я просто очень люблю играть на этих аренах. Ни один противник не побеспокоит меня, не собьёт с толку. Я могу соревноваться с кем угодно. Для меня это был определённо очень хороший матч. Я всё время был очень сосредоточен. На самом деле у меня не было никаких просчётов и ошибок ни в стратегии, ни в психологическом плане. Я доволен этим матчем», — приводит слова Бруксби АТР.

Игроки впервые в карьере встретились друг с другом в рамках турниров ATP. Также Бруксби впервые оказался сильнее игрока из топ-20.