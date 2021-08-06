Дарья Касаткина рассказала, как справлялась с психологическими проблемами

Российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала психологические проблемы, которые она испытывала в сезоне-2019, когда из топ-10 опустилась в район 70-го места.

«Конечно, это были трудные времена. Я потеряла суть своей игры, была на грани нервного срыва. Почти сломалась психологически. В какой-то момент я работала над всем — над теннисом, физическим и ментальным состоянием.

Когда вы впервые сталкиваетесь с трудностями, вы чувствуете, будто это конец света. Но потом вы понимаете, что это то, через что проходит каждый спортсмен. Всё это часть урока, который нужно усвоить. Вот как я вижу это сейчас. Некоторое время назад я думала по-другому и хотела всё разрушить.

Мой тренер Карлос Мартинес довольно строгий. Мы работаем над многими вещами, особенно над согласованностью и последовательностью. Он также очень хороший человек. Вы проводите 85 процентов года со своей командой, поэтому важно, чтобы рядом были хорошие люди», — приводит слова Касаткиной Тennis.com.