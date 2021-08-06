Касаткина — о победе во втором круге турнира в Сан-Хосе: возвращаться в игру было трудно

Российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала победу в матче с француженкой Каролин Гарсией (68-е место рейтинга) в рамках второго круга турнира категории WTA-500 в Сан-Хосе (США). Встреча завершилась со счётом 3:6, 7:5, 6:3 в пользу 24-летней россиянки.



«Это был тяжёлый матч. С моей точки зрения, я думаю, что уровень игры был очень хорошим, и я действительно рада, что смогла переломить ход матча во втором сете. Каролин подавала очень хорошо, так что это было непросто. Возвращаться в игру было трудно, но я действительно счастлива, что смогла найти способ сделать это. Иногда основная корректировка заключается в том, чтобы просто попадать в корт. Это всё, что ты пытаешься делать. Ты делаешь это один раз, а потом ещё и ещё. Не имеет значения, каким образом это сделать. Важно просто попадать в площадку.



Я очень горжусь этим матчем. Приезжаю на турниры, чтобы идти всё дальше и дальше по сетке, поэтому счастлива быть в четвертьфинале и уже с нетерпением жду своего следующего матча», — приводит слова Касаткиной WTA.

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