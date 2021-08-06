Райлли Опелка: я дважды одевался на Хэллоуин в образ Рафаэля Надаля

Американский 23-летний теннисист Райлли Опелка вспомнил, каково это — играть против испанца Рафаэля Надаля. Их единственная встреча, в которой Надаль победил со счётом 6:4, 6:4, состоялась на турнире в Риме в этом году.

«В моей игре мало что изменилось. К счастью, у меня такой стиль, что я мало от него отхожу. Вот что нужно знать. Он великий. Он Рафа. Он величайший. Это его корт. Он был любимым игроком с детства. Я дважды одевался на Хэллоуин в его образ. Круто сыграть с такой легендой, как он.

Я хотел выйти и победить. Очевидно, что мы все безумно уважаем его. Как я говорил, мы росли, боготворя его. Вы можете видеть, как игроки, проигрывающие Рафе, Роджеру, Новаку, делают с ними селфи на корте. Думаю, нужно где-то проводить границу. При всём уважении к Рафе. Он величайший. Он любимый игрок моего детства и навсегда останется им. Но я выходил на корт, пытаясь выиграть, пытаясь проверить себя в борьбе с величайшим теннисистом», — сказал Опелка на пресс-конференции на турнире в Вашингтоне.