Кори Гауфф потеряла обоняние из-за коронавируса

Американская теннисистка Кори Гауфф, которая была вынуждена пропустить Олимпиаду в Токио из-за заражения коронавирусом, рассказала, как протекала болезнь.

«Я просто счастлива, что у меня было действительно мало симптомов. Болезнь проходила практически бессимптомно. У меня была и до сих пор есть потеря обоняния. Но в остальном я в порядке. Большая проблема заключается в распределении интервала между дозами вакцины, а также в том, что приходится перемещаться из страны в страну. Но я собираюсь привиться, как только получу такую возможность», — приводит слова Гауфф AP News.

В выставочном матче, который прошёл параллельно с турниром категории ATP-500 в Вашингтоне, Кори Гауфф обыграла белорусскую теннисистку Викторию Азаренко 6:3, 6:1.