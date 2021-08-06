Касаткина прошла в полуфинал турнира в Сан-Хосе, обыграв Линетт в трёх сетах

В Сан-Хосе (США) на арене «Сан-Хосе Стейт Юниверсити Теннис Центр» состоялся матч 1/4 финала турнира WTA между 24-летней представительницей России Дарьей Касаткиной (31-е место рейтинга) и 29-летней полькой Магдой Линетт (45-е место рейтинга). Встреча завершилась победой Касаткиной – 2:1 (6:4, 3:6, 6:4). Продолжительность игры составила 2 часа 18 минут.



По количеству двойных ошибок впереди представительница Польши – 3:2, по реализованным брейк-пойнтам Касаткина уступила – 35% (6 из 17) против 50% (5 из 10).

Отметим, это первая победа Касаткиной в личном противостоянии против польской теннисистки. В 2018 году она уступила Линетт во втором круге Australian Open (6:7, 2:6).

В 1/2 финала турнира Дарья Касаткина встретится с победителем пары Элисе Мертенс — Юлия Путинцева.