Определились финалистки турнира WTA в Румынии

Немецкая теннисистка Анна Петкович за один игровой день сыграла два матча на турнире в Клуж-Напоке (Румыния). Сначала немка доиграла 1/4 финала, обыграв Сион Мендес (Австралия) со счётом 6:7 (6:8), 6:4, 6:1, а затем выиграла полуфинальную встречу с Александрой Круинич (Сербия) — 6:4, 6:2.

Соперницей Петкович в матче за титул станет Маяр Шериф (Египет), которая сегодня оказалась сильнее Михаэлы Бузэрнеску (Румыния) — 7:6 (7:1), 6:4.

Финал пройдёт завтра, 8 августа, в 13:00 мск.

Всего на турнире приняли участие 32 спортсменки. Матчи проходят на грунте, а общий призовой фонд турнира составил $235 238.

В соревнованиях принимала участие одна представительница России — Марина Мельникова. В первом круге она уступила 20-летней Кае Юван из Словакии.