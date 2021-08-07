Определились финалистки турнира WTA в Румынии
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Немецкая теннисистка Анна Петкович за один игровой день сыграла два матча на турнире в Клуж-Напоке (Румыния). Сначала немка доиграла 1/4 финала, обыграв Сион Мендес (Австралия) со счётом 6:7 (6:8), 6:4, 6:1, а затем выиграла полуфинальную встречу с Александрой Круинич (Сербия) — 6:4, 6:2.
Соперницей Петкович в матче за титул станет Маяр Шериф (Египет), которая сегодня оказалась сильнее Михаэлы Бузэрнеску (Румыния) — 7:6 (7:1), 6:4.
Финал пройдёт завтра, 8 августа, в 13:00 мск.
Всего на турнире приняли участие 32 спортсменки. Матчи проходят на грунте, а общий призовой фонд турнира составил $235 238.
В соревнованиях принимала участие одна представительница России — Марина Мельникова. В первом круге она уступила 20-летней Кае Юван из Словакии.
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