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Медведев возглавил сетку «Мастерса» в Торонто, Рублёв посеян четвёртым

Медведев возглавил сетку «Мастерса» в Торонто, Рублёв посеян четвёртым
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Опубликована сетка «Мастерса» в Торонто (Канада), где сыграют российские теннисисты Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Аслан Карацев и Карен Хачанов.

Медведев получил первый номер посева и начнёт выступление со второго круга. Его соперником станет победитель пары Даниэль Эванс (Великобритания) — Александр Бублик (Казахстан). Четвёртый номер посева достался Андрею Рублёву, который тоже проведёт свой первый матч во втором круге. Противостоять россиянину будет либо Ян-Леннард Штруфф, либо Фабио Фоньини.

Во втором круге также могут сойтись Карен Хачанов и Аслан Карацев, если первый в стартовой игре победит Кэмерона Норри (Великобритания). Карацев же прошёл во второй круг автоматически, как и Медведев с Рублёвым.

Турнир в Торонто стартует 9 августа. Финальная встреча назначена на 15 августа.

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