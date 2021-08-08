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Шамиль Тарпищев: теннисная команда на Олимпиаде-2021 была дружна, выглядела монолитом

Шамиль Тарпищев: теннисная команда на Олимпиаде-2020 была дружна, выглядела монолитом
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев подвёл итоги выступления сборной России на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония). Теннисисты принесли в копилку команды 1 золото и 2 серебра.

«Несмотря на все катаклизмы, которые случились до Олимпиады, наша команда выступила хорошо. Пятое место — положительный результат. Наши спортсмены делали зачастую невозможное в Токио. Психологический стресс был из-за ограничений, связанных с ковидом, и в коридоре изоляции все по-разному себя вели, в моральном и психологическом плане.

Что касается теннисной сборной, то команда была дружна, выглядела монолитом. В теннисе такое редкость», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

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