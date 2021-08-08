Лоренцо Музетти сняли с турнира в Торонто из-за того, что он сходил за едой в ресторан

Итальянский теннисист Лоренцо Музетти был дисквалифицирован с турнира в Торонто за нарушение антиковидных правил. Спортсмен вместе с тренером ходил в ресторан, потому что не смог воспользоваться доставкой. Сам ресторан, по словам тренера, находился в 50 метрах от турнирного отеля.
Агентство общественного здравоохранения Канады заявляет, что любой человек, покидающий контролируемую территорию, нарушает протокол COVID-19 и не сможет снова участвовать в соревнованиях.
Турнир в Торонто стартует 9 августа. Финальная встреча назначена на 15 августа. Призовой фонд турнира составил $ 2 850 975. Три российских теннисиста Аслан Карацев, Даниил Медведев и Андрей Рублёв начнут своё выступление со второго круга. Карен Хачанов сыграет в первом круге с Кэмероном Норри (Великобритания).
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