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Андреа Петкович выиграла первый за шесть лет титул WTA

Андреа Петкович выиграла первый за шесть лет титул WTA
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Немецкая теннисистка Андреа Петкович уверенно переиграла Маяр Шериф из Египта в финальном матче турнира в Клуж-Напоке (Румыния) со счётом 6:1, 6:1. Эта победа позволила немке выиграть первый титул WTA за 6 лет.

Продолжительность встречи составила 1 час 2 минуты. На счету Петкович 1 подача навылет, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10. Маяр Шериф сделала 1 эйс, допустила 2 двойные ошибки и не сумела заработать ни одного брейк-пойнта.

За свою карьеру 33-летняя немецкая спортсменка выигрывала на турнирах WTA 7 раз. Последняя победа датирована 2015-м годом. Тогда Андреа стала обладательницей титула на турнире в Антверпене (Бельгия).

Всего в соревнованиях в Клуж-Напоке приняли участие 32 спортсменки. Матчи проходили на грунте, а общий призовой фонд турнира составил $ 235 238.

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