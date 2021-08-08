Кирьос и Гауфф договорились сыграть в миксте на Australian Open

Американская теннисистка Кори Гауфф и австралиец Ник Кирьос договорились сыграть микст на Australian Open.

Во время интервью ATP Tour у Гауфф спросили, с кем бы она хотела подружиться из мира тенниса. Американка ответила, что не прочь познакомиться с Кирьосом, назвав его добрым и весёлым парнем.

Публикация полностью доступна в «твиттере» ATP Tour.

«С радостью. Можем потренироваться вместе. Ты многого добьёшься, а я бы посмотрел на это. Могу дать урок настольного тенниса… Может, сыграем в миксте на Australian Open?» — ответил Кирьос в своём «твиттере».

«Давай, договорились», — ответила Гауфф.

Напомним, организаторы Australian Open сообщили, что в 2022 году турнир «Большого шлема» может быть перенесён в другую страну из-за жёстких карантинных мер в Австралии по борьбе с COVID-19.