Кирьос и Гауфф договорились сыграть в миксте на Australian Open

Американская теннисистка Кори Гауфф и австралиец Ник Кирьос договорились сыграть микст на Australian Open.
Во время интервью ATP Tour у Гауфф спросили, с кем бы она хотела подружиться из мира тенниса. Американка ответила, что не прочь познакомиться с Кирьосом, назвав его добрым и весёлым парнем.
Публикация полностью доступна в «твиттере» ATP Tour.
«С радостью. Можем потренироваться вместе. Ты многого добьёшься, а я бы посмотрел на это. Могу дать урок настольного тенниса… Может, сыграем в миксте на Australian Open?» — ответил Кирьос в своём «твиттере».
«Давай, договорились», — ответила Гауфф.
Напомним, организаторы Australian Open сообщили, что в 2022 году турнир «Большого шлема» может быть перенесён в другую страну из-за жёстких карантинных мер в Австралии по борьбе с COVID-19.
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