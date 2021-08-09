Синнер обыграл Макдональда и стал победителем турнира в Вашингтоне

Итальянский теннисист Янник Синнер стал победителем турнира в Вашингтоне. В решающем матче турнира итальянец победил представителя США Маккензи Макдональда со счётом 7:5, 4:6, 7:5.

Продолжительность встречи составила 2 часа 54 минуты. Синнер сделал 9 подач навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 5 из 21 брейк-пойнта. На счету американца 5 эйсов, 5 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.

Синнер выиграл свой третий турнир на уровне ATP. Его лучшая позиция в рейтинге, 17-е место, была достигнута в мае 2021 года.

Общий призовой фонд турнира, который проходил со 2 по 8 августа, составлял $ 2 046 340. Победителем турнира 2019 года был австралиец Ник Кирьос, который в финале обыграл россиянина Даниила Медведева. В 2020 году турнир был отменён из-за пандемии коронавируса.