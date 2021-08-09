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Синнер стал самым молодым победителем турнира ATP 500. Он побил возрастной рекорд Зверева

Синнер стал самым молодым победителем турнира ATP 500. Он побил возрастной рекорд Зверева
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Итальянский теннисист Янник Синнер стал самым молодым победителем турнира в истории категории ATP 500, которая существует с 2009 года. Ранее рекорд принадлежал немцу Александру Звереву, который в 2017-м выиграл титул в Вашингтоне в 20-летнем возрасте.

Напомним, в решающем матче турнира Синнер победил американца Маккензи Макдональда со счётом 7:5, 4:6, 7:5 и стал победителем турнира ATP 500 в Вашингтоне.

До поездки в столицу США Синнер проиграл четыре матча подряд.

Янник выиграл свой третий турнир на уровне ATP. Его лучшая позиция в рейтинге, 17-е место, была достигнута в мае 2021 года. По итогам турнира в Вашингтоне итальянец дебютирует в топ-15 рейтинга ATP.

Общий призовой фонд турнира, который проходил со 2 по 8 августа, составлял $ 2 046 340. Победителем турнира 2019 года был австралиец Ник Кирьос, который в финале обыграл россиянина Даниила Медведева. В 2020 году турнир был отменён из-за пандемии коронавируса.

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