Дарья Касаткина поднялась на 13-ю строчку в чемпионской гонке WTA

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 9 августа бельгийка Элисе Мертенс поднялась на девятую строчку. Лучшая из россиянок, Анастасия Павлюченкова, сохранила за собой восьмую позицию. Дарья Касаткина заняла 13-ю строчку.



Чемпионская гонка WTA. 9 августа

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 5381.

2 (2). Барбора Крейчикова (Чехия) — 3778.

3 (3). Арина Соболенко (Беларусь) — 3538.

4 (4). Ига Свёнтек (Польша) — 2680.

5 (5). Каролина Плишкова (Чехия) — 2607.

6 (6). Наоми Осака (Япония) — 2536.

7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 2325.

8 (8). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2029.

9 (12). Элисе Мертенс (Бельгия) — 2024.

10 (9). Онс Жабер (Тунис) — 2010.

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13 (21). Дарья Касаткина (Россия) — 1842...

17 (16). Вероника Кудерметова (Россия) — 1658...

30 (30). Екатерина Александрова (Россия) — 1052.

31 (31). Людмила Самсонова (Россия) — 1044...

57 (55). Вера Звонарёва (Россия) — 620...

64 (64). Анастасия Потапова (Россия) — 539...

89 (88). Маргарита Гаспарян (Россия) — 398.

90 (89). Светлана Кузнецова (Россия) — 393...

100 (99). Анастасия Гасанова (Россия) — 328.