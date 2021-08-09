Крофт — о Карреньо-Бусте: победа в матче с Джоковичем — самая значимая в его карьере

Бывшая первая ракетка Великобритании, а ныне теннисный эксперт Аннабель Крофт поделилась впечатлениями от выступления испанца Пабло Карреньо-Бусты на Олимпийских играх — 2020 в Токио.
«Пабло Карреньо-Буста действительно заслужил эту олимпийскую медаль. Он довёл себя до полного изнеможения, играя почти три часа в жесточайших условиях против Новака Джоковича. В решающем матче Пабло пришлось начинать всё сначала после того, как он упустил матчбол во втором сете. Он вернулся в игру, несмотря на это.
Кроме того, он сделал это против первой ракетки мира, которая в этом сезоне потерпела всего четыре поражения. Это была феноменальная победа, которой он должен гордиться. Я думаю, что это должно быть самым значительным моментом в его карьере.
Только посмотрите на его эмоции, на его слёзы. Этого достаточно, чтобы понять, что это значило для него. Мы видели Пабло в полуфиналах нескольких крупных турниров, но завоевание олимпийской медали — это гораздо более яркий момент для него. Для теннисистов «мэйджоры» значат многое, но они также очень дорожат Олимпийскими играми», — приводит слова Крофта Tennis World USA.
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