Дарья Касаткина прокомментировала второе место на турнире в Сан-Хосе

Российская теннисистка Дарья Касаткина подвела итоги своего выступления на турнире в Сан-Хосе. Напомним, в финале россиянка в трёх сетах уступила Даниэль Коллинз (США) — 3:6, 7:6 (12:10), 1:6.

«Всё равно рада хорошему выступлению на первом турнире Американской серии. Уже на пути в Монреаль. Всем огромное спасибо за поддержку», — написала Касаткина в своём «инстаграме»

Публикация полностью доступна в «инстаграме» Дарьи Касаткиной.

В первом туре турнира в Монреале Дарья Касаткина встретится с Петрой Мартич из Хорватии. Всего участие в соревнованиях примут 56 спортсменок. Призовой фонд турнира составил $ 1 835 490. Действующим победителем является Бьянка Андрееску из Канады, которая в 2019-м обыграла в финальной встрече Серену Уильямс (США).